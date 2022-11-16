В Курской области общественный транспорт подготовлен к работе в непогоду

Диспетчерский состав переведен в режим повышенной готовности Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В ближайшие дни в Курской области ожидается ухудшение погодных условий. В регион придут снег с дождем, местами возможна гололедица. Однако, как сообщили в региональном комитете транспорта и дорог, пассажирский транспорт подготовлен к работе в условиях непогоды.

Так, диспетчерский состав переведен в режим повышенной готовности, организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами.

Также водители проинструктированы о правилах работы во время непогоды. Особое внимание уделили соблюдению скоростного режима, дистанции и боковых интервалов.

Помимо этого, перед выходом транспорта на маршруты проверяют все системы, которые влияют на безопасность перевозок.

В комитете просят пассажиров учитывать погодные условия и заранее планировать свои поездки.