Под Курском неизвестный водитель сбил 73-летнего мужчину и скрылся с места ДТП

Авария произошла в Хомутовском районе Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 15 ноября примерно в 18:07 в районе дома № 5 «А» по улице Пионерской, поселка Хомутовка. В региональном УГИБДД рассказывают, неустановленный водитель на неустановленном транспорте сбил 73-летнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Курской области просит очевидцев этого ДТП связаться с дежурной частью УГИБДД УМВД России по Курской области по телефону 36-70-01 или позвонить по номеру 02, тел. 112.

Всего 15 ноября в Курской области зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 11:25 в районе дома № 6 по улице Гремяченская. По предварительным данным, 49-летний водитель, управляя автомобилем «Ман», не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.