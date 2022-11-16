В Курской области за сутки коронавирусом заразились 30 человек

Летальных случаев нет Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжает снижаться число заболевших коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 16 ноября, в регионе COVID-19 заразились еще 30 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 148 704 подтвержденных случая заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 115 человек, на ИВЛ – 5 (4 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2527 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Напомним, по оперативным данным на 15 ноября от коронавируса умер еще один курянин - 81-летний мужчина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.