Всех школьников двух приграничных районов Курской области перевели на дистант

На сегодняшний день в Курской области на дистанционном обучении находятся 5710 детей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

15 ноября по решению антитеррористических комиссий всех школьников Суджанского и Глушковского районов перевели на дистанционное обучение. В областной администрации сообщают, что это более четырех с половиной тысяч детей. В таком формате получать знания они будут до 18 ноября.

Всего на сегодняшний день в Курской области на дистанционном обучении находятся 5710 детей из 46 школ и девяти филиалов.

Добавим, родители учеников из приграничных районов могут временно перевести детей на обучение в школы-интернаты. В настоящее время в Клюквинскую школу-интернат зачислены два ребенка из Глушковского района. Свободные места еще есть.