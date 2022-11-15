В Курске пройдет Межрегиональный фестиваль «Казаки на Сейме»

Фестиваль пройдет 9 и 10 декабря Фото: Архив "КП"

В областном Доме народного творчества пройдет III Межрегиональный фестиваль «Казаки на Сейме». Он состоится в рамках Года культурного наследия народов России и будет приурочен к празднику иконы Божией Матери «Знамение» Курской Коренной.

9 и 10 декабря на сцене областного Дворца культуры выступят 20 казачьих коллективов и солистов из Волгограда, Воронежа, Москвы, Липецка и Курской области.

Также, в областной администрации рассказали, что в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по владению шашкой и исполнению казачьих песен, их проведут ведущие специалисты в сфере казачьей культуры. Помимо этого, состоятся гала-концерт участников фестиваля, концерты государственного театра танца «Казаки России», заслуженного артиста страны Виктора Сорокина и театра песни «Яр».

Чтобы ознакомиться с расписанием и записаться, необходимо до 5 декабря подать заявку на участие по электронной почте odnt_paint@mail.ru с пометкой в теме письма «Мастер-классы по казачеству».