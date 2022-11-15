Учителя курской школы №7 победили в региональном этапе всероссийской олимпиады

Теперь педагоги представят регион на всероссийском этапе в Москве
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
Стали известны итоги регионального этапа метапредметной олимпиады для школьных учителей «Команда большой страны». Соревнования проводят по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации.
Как рассказали в городской администрации, на первом дистанционном этапе Курскую область представляли более 30 команд, в составе каждой — четыре педагога-предметника. Однако в результате состязаний в региональный этап прошли всего 12 команд.
В итоге победу одержали учителя школы № 7 имени А. С. Пушкина:
Наталия Долженко (капитан команды, учитель истории и обществознания);
Наталья Нужных (учитель химии и биологии);
Мария Шикарева (учитель английского языка);
Татьяна Колесникова (учитель физики).
Теперь курские педагоги представят регион на всероссийском этапе в Москве.