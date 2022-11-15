Учителя курской школы №7 победили в региональном этапе всероссийской олимпиады

Теперь педагоги представят регион на всероссийском этапе в Москве Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Стали известны итоги регионального этапа метапредметной олимпиады для школьных учителей «Команда большой страны». Соревнования проводят по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации.

Как рассказали в городской администрации, на первом дистанционном этапе Курскую область представляли более 30 команд, в составе каждой — четыре педагога-предметника. Однако в результате состязаний в региональный этап прошли всего 12 команд.

В итоге победу одержали учителя школы № 7 имени А. С. Пушкина:

Наталия Долженко (капитан команды, учитель истории и обществознания);

Наталья Нужных (учитель химии и биологии);

Мария Шикарева (учитель английского языка);

Татьяна Колесникова (учитель физики).

Теперь курские педагоги представят регион на всероссийском этапе в Москве.