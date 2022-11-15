В Курске закладчик пытался скрыться от полиции и таранил служебный автомобиль

В машине у мужчины нашли 30 свертков с наркотиками Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, полицейским сообщили, что 42-летний житель Курска направился с партией запрещенных веществ делать закладки, при этом он сам, возможно, находился в состоянии наркотического опьянения. Стражи порядка и спецподразделение «Гром» приняли решение задержать мужчину. Однако курянин проигнорировал требование об остановке и попытался уехать на своем автомобиле, намереваясь выехать на оживлённую городскую дорогу.

Подозревая, что водитель может находиться в состоянии опьянения, и чтобы избежать возможных ДТП, сотрудники полиции блокировали его автомобиль. Тогда мужчина стал таранить служебный транспорт, а после заперся в своем автомобиле. Чтобы вызволить его оттуда, полицейским пришлось разбить стекла.

После задержания полицейские осмотрели салон машины и обнаружили 30 свертков с наркотиками. Также после медицинского освидетельствования подтвердилось, что и сам курянин был под действием наркотиков. Кроме того, у него не было водительского удостоверения. За нарушения ПДД в отношении мужчины составлены административные протоколы.

В телефоне наркосбытчика оперативники обнаружили фотографии мест тайников-закладок, которые он успел сделать до задержания. Все они обнаружены, наркотики изъяты.

Возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.