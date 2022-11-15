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НовостиОбщество15 ноября 2022 12:53

В слободе Белой Курской области появилась новая спортивная площадка

Комплекс построили в парке имени Филимонова
Кристина ГОРБАТЕНКО
Заниматься на спортплощадке смогут люди разного возраста

Заниматься на спортплощадке смогут люди разного возраста

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В слободе Белой Беловского района построили новую спортивную площадку. Комплекс, который находится в парке имени Филимонова, имеет специальное резиновое покрытие, на нем установлены тренажеры, которые дают полноценную нагрузку на все группы мышц.

Стоимость спортивной площадки составляет два с половиной миллиона рублей, она установлена за счет районных средств.

В областной администрации сообщают, активно проводить время и заниматься спортом на свежем воздухе смогут люди разного возраста. Все оборудование сертифицировано и безопасно.

- Мы планируем продолжать работу по развитию спортивной инфраструктуры, совсем скоро площадка будет доукомплектована еще несколькими тренажерами», — заявил глава Беловского района Николай Волобуев.