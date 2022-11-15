Курский школьник попал в Книгу рекордов России

Илья Конорев установил рекорд по прыжкам на скакалке Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Наши земляки продолжают радовать нас своими достижениями. Ранее КП сообщала, что курянка Дарья Лукьянчикова выиграла чемпионат России по спортивной борьбе, она стала победительницей в весовой категории 53 кг (грэпплинг). Другая представительница нашего региона Ангелина Леонидова в весовой категории до 90 кг финишировала второй в грэпплинге, и третьей – в грэпплинг-ги.

А теперь стало известно о достижении совсем юного жителя Курской области. Школьник Илья Конорев из Курского района установил рекорд по прыжкам на скакалке, за один подход мальчик без остановки совершил 3 281 прыжок.

Такой результат Ильи был занесен в Книгу рекордов России.