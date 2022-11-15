Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 ноября 2022 11:46

Курский школьник попал в Книгу рекордов России

Юный курянин за один подход совершил 3281 прыжок на скакалке
Кристина ГОРБАТЕНКО
Илья Конорев установил рекорд по прыжкам на скакалке

Илья Конорев установил рекорд по прыжкам на скакалке

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Наши земляки продолжают радовать нас своими достижениями. Ранее КП сообщала, что курянка Дарья Лукьянчикова выиграла чемпионат России по спортивной борьбе, она стала победительницей в весовой категории 53 кг (грэпплинг). Другая представительница нашего региона Ангелина Леонидова в весовой категории до 90 кг финишировала второй в грэпплинге, и третьей – в грэпплинг-ги.

А теперь стало известно о достижении совсем юного жителя Курской области. Школьник Илья Конорев из Курского района установил рекорд по прыжкам на скакалке, за один подход мальчик без остановки совершил 3 281 прыжок.

Такой результат Ильи был занесен в Книгу рекордов России.