С 20 ноября в Курске на месяц ограничат движение на улице Ендовищенской

Дорогу перекроют от улицы Урицкого до дома №5 по улице Береговой Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С девяти часов вечера 20 ноября и до 21:00 20 декабря в Курске ограничат движение на участке дороги по улице Ендовищенской. Запрет на проезд транспорта будет установлен от улицы Урицкого до дома №5 по улице Береговой.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что такие ограничения связаны с проведением аварийно-ремонтных работ на сети канализации.

Ранее КП сообщала, что в Дмитриевском районе продолжается строительство новой дороги, которая соединит федеральную трассу А-142 Тросна-Калиновка и региональную Дмитриев - Береза - Меньшиково - Хомутовка. Длина объекта составляет более 6,7 километров. На сегодняшний день строительные работы выполнены почти на треть.

- Открытие движения здесь позволит значительно снизить трафик большегрузного транспорта по улицам города Дмитриева и улучшит транспортную доступность к объектам АПК района, - сообщили в областной администрации.