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НовостиОбщество15 ноября 2022 9:51

До 20 ноября в Рыльском районе Курской области военные проводят стрельбы

Местных жителей просят сохранять спокойствие
Кристина ГОРБАТЕНКО
Стрельбы проходят ежедневно с 15 ноября

Стрельбы проходят ежедневно с 15 ноября

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области проходят очередные учебные стрельбы российских военнослужащих. На этот раз учения пройдут на специальных полигонах Рыльского района.

Глава района Андрей Лисман сообщил, что стрельбы проходят ежедневно в течение светового дня с 15 по 20 ноября. Местных жителей попросили не пугаться громких хлопков и разрывов.

Напомним, вчера, 14 ноября, ВСУ три раза была обстреляна Курская область. Были атакованы поселок Теткино, село Попово-Лежачи, а также Суджанский район.

- Взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье. К счастью, пострадавших нет, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль поблизости. После оценки ущерба приступим к восстановительным работам, - сказал глава региона.