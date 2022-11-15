В Курской области бойцы поискового отряда подняли обломки советского истребителя

Находку времен Великой Отечественной войны обнаружили в селе Ольховатка Поныровского района Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областной администрации рассказывают, бойцы поискового отряда «Курган» проводили поисковые работы в Поныровском районе в селе Ольховатка, которое во время Курской битвы находилось на линии фронта. Там, с разрешения хозяина, они осмотрели один из огородов и обнаружили обломки советского самолета-истребителя марки «Як», останки пилота и невзорвавшуюся авиабомбу весом 25 килограммов. Оказалось, что эти находки лежали в огороде со времен Великой Отечественной войны.

Поисковый отряд нашел незначительное количество фрагментов самолета, остатки двигателя водяного охлаждения и радиатора. Были подняты детали парашютной системы, один кирзовый сапог, часть шлемофона с телефоном. Номерных деталей не обнаружили.

Удалось установить, что упавший самолет - истребитель марки «Як», сбитый в начале июля 1943 года во время сражения на Курской дуге.

Останки неизвестного пилота торжественно захоронят у памятника артиллеристам весной 2023 года.