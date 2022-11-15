Под Курском легковушка сбила 62-летнего мужчину

Мужчину доставили в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 14 ноября примерно в 06:30 в районе дома № 14/1 на улице Мира в Железногорске. В региональном УГИБДД рассказывают, 36-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21102», ехал от улицы Рокоссовского в Железногорске в сторону автодороги «Тросна-Калиновка» и, по предварительным данным, сбил 62-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу. По факту ДТП проводят проверку, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 14 ноября в Курской области зарегистрировано 13 ДТП с материальным ущербом, 91 пешеход нарушившил ПДД РФ.

За вождение в пьяном виде отстранены от управления ТС семь водителей, еще один человек отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Кроме этого, один водитель задержан за повторное вождение в пьяном виде.