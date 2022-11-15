В Курской области продолжают формировать региональное Правительство
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
У себя в социальных сетях губернатор Роман Старовойт сообщил, что Александр Афонин назначен министром строительства Курской области. Глава региона подписал соответствующий документ.
Помимо этого, сам комитет преобразован в министерство.
- Минстрой – одно из ключевых ведомств по реализации нацпроектов в нашем регионе, - сказал Роман Старовойт.
Работа по формированию структуры администрации Курской области продолжается. Ранее стало известно, что Евгений Лобов назначен министром внутренней и молодежной политики Курской области.
Владимир Гребенкин, ранее возглавлявший областной комитет молодежной политики, занял должность первого заместителя министра внутренней и молодежной политики.
Работу по формированию Правительства планируют завершить до конца 2022 года.