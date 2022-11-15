Курянка Дарья Лукьянчикова выиграла чемпионат России по спортивной борьбе

Дарья Лукьянчикова (слева) и Ангелина Леонидова (справа). Фото из телеграм-канала Спорт 46.

14 ноября во Дворце спорта им. А.Алиева завершился чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги . Участие в турнире принимали 450 спортсменов из 36-ти регионов страны.

В активе курских девушек три награды. Дарья Лукьянчикова стала победительницей в весовой категории 53 кг (грэпплинг). В финале Даша одолела Анорби Гришину из Рязанской области.

Другая представительница нашего региона Ангелина Леонидова в весовой категории до 90 кг финишировала второй в грэпплинге, и третьей – в грэпплинг-ги. В финале грэпплинга Геля уступила Алене Власовой из Ленинградской области.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, курские баскетболистки победили в Сыктывкаре. В ТОП самых результативных игроков «Динамо» вошли – новичок из Нигерии Эзинн Калу (19 очков), Елизавета Комарова (17), Ольга Фролкина и Эва Лисец (по 15).