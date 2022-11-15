В Курской области от коронавируса умер 81-летний мужчина

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 120 человек Фото: Архив "КП"

В Курской области продолжает снижаться число заболевших коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 15 ноября, в регионе COVID-19 заразились еще 33 человека. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 148 674 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 120 человек, на ИВЛ – 4 (4 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2527 человек. К сожалению, не обошлось без летальных случаев и за последние сутки - умер 81-летний мужчина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.