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НовостиОбщество15 ноября 2022 6:17

В курской школе №7 закончили капремонт

Работы здесь вели с апреля 2022 года
Кристина ГОРБАТЕНКО
Заменили систему отопления и мебель

Заменили систему отопления и мебель

Фото: Архив "КП"

В Курске в школе №7 имени А.С. Пушкина подошел к концу капитальный ремонт. Работы стартовали в апреле, на время их проведения школьники обучались в гимназии №25.

В областной администрации рассказывают, в школе отремонтировали фасад, потолки, междуэтажные перекрытия и полы, лестницы, окна и двери, заменили системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Также здесь сделали косметический ремонт в кабинетах, спортзале и столовой, заменили мебель.

Помимо этого, вышли на очную учебу студенты автотехнического колледжа. Напомним, здания учебного корпуса и общежития пострадали в сентябре во время урагана. На восстановление было направлено свыше 48 миллионов рублей. Отремонтировали кровлю общежития, заменили разбитые окна, выполнили косметический ремонт комнат и учебных классов, уложили новую плитку, частично заменили ограждение территории.