Курские рапиристы завоевали две награды на всероссийском турнире в Москве

Владислав Мыльников (слева). Фото со страницы Федерации фехтования России в VK.

Первый в новом сезоне всероссийский турнир по фехтованию на рапирах прошел в столичном многофункциональном спорткомплексе «Чкалов Арена».

Курянин Владислав Мыльников занял второе место. В четвертьфинале он одолел своего земляка Даниила Кравцова – 15:7.В полуфинале Влад оказался сильнее Григория Семенюка (Московская область) – 15:13. А в финале уступил самарцу Кириллу Бородачёву – 6:15.

У женщин бронзовую награду завоевала курская спортсменка Кристина Самсонова. В четвертьфинале она выиграла у Анны Поздняковой (Московская область) – 15:6. А вот в полуфинале уступила будущей серебряной призерке турнира Марте Мартьяновой из Татарстана – 12:15.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, курские баскетболистки победили в Сыктывкаре. В ТОП самых результативных игроков «Динамо» вошли – новичок из Нигерии Эзинн Калу (19 очков), Елизавета Комарова (17), Ольга Фролкина и Эва Лисец (по 15).