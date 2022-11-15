Под Курском сгорел жилой дом

Во время пожара никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 14 ноября в 19:37. Горел дом в селе Пальцево Дмитриевского района.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар.

В региональном ГУ МЧС сообщают, в результате возгорания в деревянном, обложенном кирпичом, доме размером 60 квадратных метров сгорела и обрушилась кровля на всей площади. Так же огнем повреждена пристройка к дому размером. Пострадавших нет.

Ущерб и причину пожара выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».