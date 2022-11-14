Курские баскетболистки победили в Сыктывкаре

После сегодняшнего игрового дня «Динамо» сохраняет единоличное лидерство с 18-ю очками. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 14 ноября, в Сыктывкаре состоялся матч регулярного чемпионата России по баскетболу среди женщин в Премьер-лиге. Местная «Ника» принимала действующих чемпионок – курское «Динамо». По сути, исход был предрешен после двух четвертей, когда перевес гостей составлял 12 очков (55:43). К чести «Ники» стоит сказать, что хозяйки не расклеились. Во второй половине добились ничьей (32:32), впрочем, на исходе поединка это никак не отразилось – 87:75 в пользу «Динамо».

В ТОП самых результативных игроков курского клуба вошли – новобранец клуба Эзинн Калу (19 очков), Елизавета Комарова (17), Ольга Фролкина и Эва Лисец (по 15).

После сегодняшнего игрового дня «Динамо» сохраняет единоличное лидерство с 18-ю очками. Следом идет УГМК из Екатеринбурга (16 баллов при игре в запасе). Теперь 17 ноября курянки примут на своем паркете столичный МБА (третье место, 17 очков). Начало в 19:00.