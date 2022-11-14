Курский «Сокол» избежал второго разгрома в Нововоронеже

16 – 17 ноября «Сокол» проведет два матча в Боброве с «ЭкоНивой» (четвертое место, 20 очков). Начало встреч в 18:00. Фото со страницы ХК "Протон" в VK.

Сегодня, 14 ноября, в рамках регулярного сезона НМХЛ в Нововоронеже местный «Протон» принимал курский «Сокол». После разгрома в первой встрече (9:1) местный клуб настраивался на еще одну легкую прогулку в поединке с курянами. И исход первого периода не предвещал ничего неожиданного. Точные броски Максима Афанасьева (4-я) и Ильи Богачука (9-я) обеспечили «Протону» кофортный задел. «Сокол», конечно, не сумел переломить ход встречи, но игру «засушил» основательно. За оставшиеся 52 минуты зрители не увидели ни одной заброшенной шайбы. Итог – 2:0 в пользу фарм-клуба воронежского «Бурана».

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» лидирует «Тамбов» (28 очков). Далее располагаются саратовский «Кристалл» (23) и пензенский «Дизелист» (22). У курян четыре балла и последнее 11-е место. Теперь 16 – 17 ноября «Сокол» проведет два матча в Боброве с «ЭкоНивой» (четвертое место, 20 очков). Начало встреч в 18:00.