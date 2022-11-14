На водоеме в Курске нашли тело мужчины

Подробности происшествия пока не уточняют Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о происшествии на воде в Курске поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 14 ноября в 16:00.

На место происшествия выезжали спасатели, сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи.

- По прибытию первого подразделения на место происшествия было установлено, что в искусственном водоеме вблизи берега обнаружено тело мужчины. Его личность и год рождения выясняют, - говорят в региональном ГУ МЧС.

Подробности происшествия пока не уточняют.

Главное управление просит курян быть внимательными и осторожными, соблюдать все меры безопасности при посещении водоемов. При необходимости обращаться по телефону службы спасения «112».