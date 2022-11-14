ВСУ третий раз за сутки обстреляли приграничье Курской области

В результате обстрела повреждено здание сахарного завода Фото: материалы пресс-служб

14 ноября ВСУ три раза была обстреляна Курская область. Новая атака со стороны украинских военных произошла в Суджанском районе. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье. К счастью, пострадавших нет, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль поблизости. После оценки ущерба приступим к восстановительным работам, - сказал глава региона.

Напомним, ранее, 14 ноября, под огнем оказался поселок Теткино. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Предварительно зафиксировано более десяти прилетов в районе сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината. Пострадавших нет. Повреждено здание сахарного завода, в нем разрушено оборудование. Также перебита газовая труба. На территории предприятий обнаружено несколько неразорвавшихся снарядов. После работы группы разминирования специалисты приступят к ликвидации последствий обстрела, - сказал глава региона.

А утром 14 ноября ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный Глушковский район. В селе Попово-Лежачи, примыкающем к поселку Теткино, зафиксировано 24 прилета.

- Пострадавших нет, однако на территории тракторной бригады разбиты гаражи и мастерские. Пострадал частный легковой автомобиль, а также расположенный по соседству с тракторной бригадой жилой дом. В нем осколками посечен фасад и разбиты стекла, - сказал губернатор.