В Курской области для многодетной семьи строят дом по новой технологии 3-D печати

По такой технологии планируют построить еще один дом в Курском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

18 сентября 2022 года на Курскую область обрушились сильные ураган, гроза и ливень. В результате этого в поселке Ольговка Кореневского района пострадало 13 домов. Сильнее всего был поврежден дом семьи Юлии Шевцовой и Александра Цацко, которые воспитывают четырех детей. Губернатор принял решение возвести для них новое жилье. Деньги на эти цели выделили из средств областного благотворительного марафона «Мир детства».

В областной администрации сообщают, что дом для семьи строят по новой технологии 3D-печати, она дает возможность сделать каркас без участия человека. Строительный принтер S-300 создает дом из множества слоев специальной пастообразной смеси на основе цемента и гипса. На полное высыхание одного слоя уходит не более 30 минут. Фундамент дома – железобетонный, наружные стены и перегородки – пенобетон, кровля будет из металлочерепицы.

По такой технологии в будущем планируют построить еще один дом в Курском районе. Строительный принтер способен возводить дома до девяти этажей. Сообщается, что в регионе построили уже два аналогичных здания.