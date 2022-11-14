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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 12:55

Курские пожарные спасли пенсионерку из запертой квартиры

Женщина была в помещении одна без сознания
Кристина ГОРБАТЕНКО
Медики незамедлительно оказали женщине помощь

Медики незамедлительно оказали женщине помощь

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, пенсионерка из Курска долгое время не выходила на связь и не открывала двери. У женщины проблемы со здоровьем, а в квартире она находилась одна.

В пожарную охрану обратились местный участковый и глава сельского совета. Квартира женщины находится на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома.

Огнеборцы Большесолдатского района прибыли на место и приняли решение вскрывать входную дверь. Вся операция заняла несколько минут, в работе использовали шанцевый инструмент.

В результате спасатели обнаружили пенсионерку без сознания. Сотрудники скорой помощи незамедлительно оказали ей медицинскую помощь.