В Курской области количество пожаров снизилось на 32%

В регионе подвели итоги прохождения летнего пожароопасного сезона Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сотрудники регионального ГУ МЧС подвели итоги прохождения летнего пожароопасного сезона. Как сообщают в областной администрации, в регионе количество возгораний снизилось на 32%, а на 23% – число травмированных на пожарах, также снизилось число палов.

Больше всего с положительной стороны отмечают Золотухинский, Тимский, Солнцевский, Дмитриевский, Конышевский и Черемисиновский районы, а также города Железногорск, Щигры и Льгов, там на пожарах не было погибших и пострадавших. А вот в Курчатове и Октябрьском районе, напротив, количество возгораний увеличилось. Губернатор Роман Старовойт поручил усилить профилактическую работу в этих муниципалитетах.

- Работа по профилактике движется в верном направлении. Об этом говорит динамика снижения количества пожаров. В регионе реализуется инициатива по формированию добровольных народных дружин. Дружинники будут заниматься не только территориальной обороной, но и оказанием содействия в тушении пожаров в тех районах, где прикрытия пожарными дружинами еще недостаточно. Уверен, что это приведет к улучшению ситуации, - сказал глава региона.