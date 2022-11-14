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НовостиОбщество14 ноября 2022 11:51

В Курске на шести стройплощадках обнаружили нарушения

Всего проверили девять объектов
Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курске продолжается мониторинг строительных площадок

В Курске продолжается мониторинг строительных площадок

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске сотрудники комитета архитектуры и градостроительства регулярно проверяют строительные площадки на предмет соблюдения требований по их содержанию, установленных Правилами благоустройства. Так, на минувшей неделе обследовали девять стройплощадок. На шести из них нашли нарушения.

Это объекты, расположенные на улицах 50 лет Октября, Павлуновского, проспекте Дружбы, а также объекты территории микрорайона «Северный».

- В частности, на объектах с нарушениями установлены ограждения, информационные щиты, а подъездные пути не имеют грунтового покрытия, - говорят в городской администрации.

Все нарушители должны будут устранить выявленные недочеты, им уже направили соответствующие уведомления.