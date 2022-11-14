14 ноября под обстрел ВСУ попал курский поселок Теткино

Зафиксировано более десяти прилетов Фото: материалы пресс-служб

14 ноября курское приграничье было дважды обстреляно ВСУ. На этот раз под огнем оказался поселок Теткино. Ою этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Предварительно зафиксировано более десяти прилетов в районе сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината. Пострадавших нет. Повреждено здание сахарного завода, в нем разрушено оборудование. Также перебита газовая труба. На территории предприятий обнаружено несколько неразорвавшихся снарядов. После работы группы разминирования специалисты приступят к ликвидации последствий обстрела, - сказал глава региона.

Ранее, утром 14 ноября, ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный Глушковский район. В селе Попово-Лежачи, примыкающем к поселку Теткино, зафиксировано 24 прилета. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Пострадавших нет, однако на территории тракторной бригады разбиты гаражи и мастерские. Пострадал частный легковой автомобиль, а также расположенный по соседству с тракторной бригадой жилой дом. В нем осколками посечен фасад и разбиты стекла, - сказал глава региона.