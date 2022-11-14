В обстрелянном ВСУ поселке Курской области восстановили электроснабжение

13 ноября ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района Фото: материалы пресс-служб

Вчера, 13 ноября, под огонь ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Предварительно было зафиксировано семь прилетов. Никто не пострадал. Однако осколки повредили трехэтажное жилое здание, в нем разбито около 20 окон.

После обстрела в поселке начался пожар. В огне пострадали гаражи и хозяйственные постройки. Снаряды повредили объекты энергоснабжения, населенный пункт был обесточен.

И вот, 14 ноября, губернатор сообщил, что ремонтные бригады восстановили электроснабжение в поселке. Сейчас специалисты оценивают нанесенный домам и постройкам ущерб, после чего приступят к ремонтным работам.