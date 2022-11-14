Курские школьники напишут всероссийский военно-патриотический диктант

Участие в акции примут все регионы России Фото: Архив "КП"

15 ноября, в День призывника, в Курске в студии общества «Знание» школьники напишут всероссийский военно-патриотический диктант, об этом рассказали в комитете образования. Такая акция пройдет впервые, участие в ней примут все регионы России, включая Донбасс.

Диктант пройдет в очном и онлайн-форматах, его длительность – 60 минут. За это время участникам предстоит ответить на 60 вопросов по истории России — о военных событиях, вооружении, полководцах, а также об их отражении в искусстве и литературе. Кроме того, будут вопросы о государственных символах, памятниках, традициях и достижениях народов России, а также задания по обществознанию, праву и социологии.

Принять участие в акции смогут школьники от 14 лет. Регистрация участников начнется в 9:30.

Написать диктант онлайн можно до 30 ноября. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.