Под Курском в ДТП ранен 15-летний мотоциклист

Подростка доставили в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном УГИБДД рассказывают, 13 ноября примерно в 21:05, в районе дома № 4 на улице Карла Маркса в Щиграх, автомобиль «Киа Сефия», под управлением 33-летнего водителя, столкнулся с мотоциклом «Ирбис», за рулем которого был 15-летний водитель.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего с 11 по 13 ноября в Курской области зарегистрировано 14 ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 12 ноября примерно в 16:00, в районе дома № 16 по улице Гагарина в Железногорске. По предварительным данным, 63-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер», сбил 41-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу.