ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

В результате обстрела никто не пострадал Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 14 ноября, утро в Курской области было неспокойным. ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный Глушковский район. В селе Попово-Лежачи, примыкающем к поселку Теткино, зафиксировано 24 прилета. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Пострадавших нет, однако на территории тракторной бригады разбиты гаражи и мастерские. Пострадал частный легковой автомобиль, а также расположенный по соседству с тракторной бригадой жилой дом. В нем осколками посечен фасад и разбиты стекла, - сказал глава региона.

Напомним, 13 ноября курский поселок оказался обесточен после пожара и обстрела со стороны ВСУ. Под огонь попал приграничный поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Предварительно зафиксировано семь прилетов. Никто не пострадал. Однако осколками посечено трехэтажное жилое здание, в нем разбито около 20 окон.

- После обстрела в поселке начался пожар. В огне пострадали гаражи и хозяйственные постройки. Снаряды повредили объекты энергоснабжения, сейчас населенный пункт обесточен, - добавил глава региона.