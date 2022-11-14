В Курской области появился геоглиф в форме пятиконечной звезды площадью 2,2 гектара

Геоглиф находится рядом с селом Заречье в Мантуровском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области рядом с селом Заречье Мантуровского района появился новый геоглиф в память о советских солдата. Он создан в форме пятиконечной звезды, а площадь его составляет 2,2 гектара. Состоит геоглиф из пяти тысяч сеянцев дуба и сосны. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Благодарю всех сотрудников лесничеств и местных жителей, которые продолжают хранить память о наших героических предках, - сказал глава региона.

Добавим, всего этой осенью в регионе было посажено свыше 160 тысяч сеянцев на площади более 50 гектаров.