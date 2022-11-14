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НовостиЗдоровье14 ноября 2022 6:29

В Курской области еще 35 человек заболели коронавирусом

Летальных случаев нет
Кристина ГОРБАТЕНКО
В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 132 человека

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 132 человека

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области снижается количество заболевших коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 14 ноября, в регионе COVID-19 заболели еще 35 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 148 641 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 132 человека, на ИВЛ – 4 (4 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2526 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.