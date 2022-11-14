Под Курском ночью сгорел жилой дом

Пожар произошел в деревне Полевая Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 14 ноября в 03:59. В деревне Полевая Курского района горел жилой дом.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. По прибытию огнеборцы незамедлительно начали тушить возгорание. Пожар был локализован в 04:22, справиться с огнем удалось в 04:26.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что в результате пожара дом выгорел по всей площади. Возгорание тушили 18 человек и восемь единиц техники. Ущерб и причину пожара выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».