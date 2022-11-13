Курский «Сокол» во второй раз в сезоне-2022/23 поиграл с разницей в восемь шайб

Pавтра, 14 ноября, «Сокол» проведет повторный матч в Нововоронеже. Начало игры в 18:00. Фото со страницы ХК "Протон" в VK.

Сегодня, 13 ноября, в рамках регулярного сезона НМХЛ в Нововоронеже местный «Протон» принимал курский «Сокол». После двух поражений от «Тамбова» хозяева жаждали реабилитации в присутствии своей публики, и сполна справились с задачей. «Протон» выиграл все три периода – 3:1, 5:0 и 1:0, добившись итогового перевеса в восемь шайб – 9:1. Единственный гол в составе гостей забил Владимир Авсеенок (3-я, 1:1). У хозяев отличались – Алексей Мурзин (трижды), Семен Подуруев (дважды), Раиль Кабиров, Владимир Тумин, Тимур Давлетов и Илья Богачук (по разу). Итог – 9:1 в пользу «Протона».

Сегодняшнее поражение «Сокола» стало пятым в этом розыгрыше НМХ, когда одна из команд выиграла с перевесом в восемь шайб. Ранее это происходило четыре раза - 28 сентября (МХК «Рязань-ВДВ» на своем поле уступил гостям из «Видного» - 1:9), 18 октября (в Курске «Сокол» капитулировал перед одноклубниками из Новочебоксарска - 3:11), 31 октября («Видное» уступило в Санкт-Петербурге местному «Динамо-576» - 1:9) и 13 ноября («Тверичи-СШОР» дома капитулировали перед питерским «Динамо-Юниор» - 1:9). Самое же разгромное поражение - 25 сентября - на своем льду от питерского «Динамо-576» потерпел череповецкий «Металлург» (2:12).

Поле сегодняшнего игрового дня на «Востоке» лидирует «Тамбов» (28 очков). Далее располагаются саратовский «Кристалл» (23) и пензенский «Дизелист» (22). У курян четыре балла и последнее 11-е место. Теперь завтра, 14 ноября, «Сокол» проведет повторный матч в Нововоронеже. Начало игры в 18:00.