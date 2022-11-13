Курский «Авангард» на финише сезона обошел липчан

На первом этапе куряне уступили только брянскому "Динамо". Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Сегодня, 13 ноября, в поединке 22-го тура второй лиги в группе 3 тамбовский «Спартак» принимал на своем поле курский «Авангард». Хозяева сохраняли теоретические шансы на продолжение борьбы за путевку в первую лигу лишь при условии победы. Правда, и она ничего не гарантировала. Свой шанс на успех «волки» упустили на 48-й минуте, когда Денис Скрыпников промахнулся с 11-метровой отметки - послал мяч выше ворот. А на 74-й минуте победу «Авангарду» принес точный удар Артема Мингазова (1:0).

«Авангард»: Терешкин, Горбулин, Донцов, Войнов, Бобрышов, Беляев (Барбашов, 68), Мингазов, Набатов (Гершун, 68), Земсков (Тарасов, 68), Имуллин, Агеев.

По итогам первого этапа «Авангард» занял второе место в подгруппе 1 (38 очков). Выше расположилось лишь брянское «Динамо» (49 баллов). Помимо курян и динамовцев, борьбу за путевку в первую лигу на втором этапе продолжат липецкий «Металлург», «Рязань», московские «Родина-2» и «Сахалинец». Из подгруппы 2 в финальную пульку вышли – белгородский «Салют», «Калуга», саратовский «Сокол», долгопрудненский «Космос», «Динамо» из «Владивостока» и раменский «Сатурн».