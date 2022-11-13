Курский поселок оказался обесточен после пожара и обстрела со стороны ВСУ

Под огонь ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский Глушковского района в воскресенье, 13 ноября. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Предварительно зафиксировано семь прилетов. Никто не пострадал. Однако осколками посечено трехэтажное жилое здание, в нем разбито около 20 окон.

- После обстрела в поселке начался пожар. В огне пострадали гаражи и хозяйственные постройки. Снаряды повредили объекты энергоснабжения, сейчас населенный пункт обесточен, - добавил глава региона.

Все службы уже на месте, в оперативном режиме оказывают необходимую помощь.

Накануне, украинские военные сбросили с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. В результате часть домов в некоторых поселках оказалась обесточена. А 9 ноября под огнем оказалось село Гуево Суджанского района.