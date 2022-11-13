Курское «Динамо» победило в первом четвертьфинале Кубка России

Ответный матч пройдет в Курске 3 декабря. Фото со страницы ЖБК "Динамо" в VK.

В Самаре состоялся первый матч 1/4 финала Кубка России по баскетболу среди женщин. Местный одноименный клуб принимал действующего обладателя трофея – курское «Динамо». Ничто не предвещало нервной игры для именитых гостей. Выиграв первую четверть 24:17, они в таком же духе рассчитывали провести остаток встречи. Но самарские девушки попытались дать бой – взяли вторую (17:14) и четвертую четверти (21:15). И едва не сотворили сенсацию. За полминуты до финальной сирены «+2» вели динамовки. А за 22 секунды была ничья. Тяжелейшую победу Курску принесла Ольга Фролкина – 80:79.

В ТОП-5 самых результативных игроков в составе курского клуба вошли - Эва Лисец, Елизавета Шабанова (по 17 очков), Ольга Фролкина (14), Анна Буровая (11) и Елизавета Комарова (десять). Ответный матч пройдет в Курске 3 декабря. Победитель по сумме двух игр выйдет в «Финал четырех».