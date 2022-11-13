57-летний мужчина погиб во время пожара в Курской области

В Курской области во время пожара погиб человек. Сообщение о ЧП поступило в диспетчерскую 12 ноября в 18.10. Возгорание произошло в жилом доме по улице Пигорева в деревне Прилепы Пристенского района.

По данным регионального ГУ МЧС, на место отправили пожарных-спасателей, сотрудников полиции, медиков и работников электрических сетей. На момент прибытия спецслужб жилой деревянный дом размером 72 квадратных метра горел открытым пламенем. В результате огонь уничтожил всю постройку. Кроме того, погиб 57-летний мужчина.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.