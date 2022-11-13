51-летний курянин куском доски разбил голову знакомой

Фото из архива "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

51-летнего жителя Курской области обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровья, которое привело к смерти человека. Солнцевский межрайонный следственный отдел регионального СУ СКР возбудил уголовное дело.

По данным правоохранителей, 9 ноября мужчина находился в помещении надворной постройки на улице Садовой поселка Пасечный Обоянского района. Из-за личной неприязни к знакомой курянин несколько раз ударил ее по голове фрагментом доски. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

Мужчине предъявлено обвинение. Сейчас он находится под стражей. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.