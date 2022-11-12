В Курской области ВСУ сбросили самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС

Никто не пострадал Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 12 ноября, со стороны ВСУ снова была атакована Курская область. На этот раз украинские военные сбросили с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования. В результате часть домов в некоторых поселках оказалась обесточена. Ремонтные бригады уже на месте. Энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время, - сказал глава региона.

Напомним, 9 ноября украинские войска снова обстреляли приграничье Курской области. Под огнем оказалось село Гуево Суджанского района. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Не менее шести снарядов упало на территории села. К счастью, никто не пострадал. Однако повреждены балконы в двухэтажном доме, в другом частном домовладении выбиты стекла, разрушен сарай и забор, - сказал глава региона.