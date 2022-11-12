Ночью в Курске спасли и эвакуировали 60 человек при пожаре в многоэтажке

Во время пожара никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 12 ноября в 03:20. В доме на улице Косухина в Курске горела квартира.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано в 03:31, справиться с огнем удалось в 03:36.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, в результате пожара в двухкомнатной квартире площадью 47 квадратных метров на кухне сгорела мебель и вещи б/у, бытовая техника по всей площади, также закопчены стены и потолок по всей площади квартиры.

Пожарные спасли 32 человека, десять из них - дети. Эвакуировали 28 человек. Пострадавших нет, ущерб и причину пожара выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».