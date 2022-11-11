В 2023 году в курском микрорайоне Заря будет работать два маршрута общественного транспорта

Сейчас в этом направлении транспорт курсирует по трем маршрутам Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областной администрации сообщают, что в июле 2023 года, после запуска новой маршрутной сети, изменится транспортное обеспечение микрорайона Заря. Специалисты старались учесть пожелания жителей, поэтому транспортное сообщение будут обеспечивать два маршрута.

Так, маршрут №4 заменят на №47. Общественный транспорт будет следовать от ТЦ «Метро» по улице Фестивальной, Светлому проезду с заездом на улицу Тамчишина, по улице Карла Маркса до площади Перекальского. Маршрут станет подвозящим и будет обеспечен автобусами малого класса.

Для удобства пассажиров изменят схему движения по автобусному маршруту №98. Он пройдет от улицы Светлой по улицам Карла Маркса, Ленина, Дзержинского, 50 лет Октября, Бойцов 9-й Дивизии, проспекту Вячеслава Клыкова до Курской областной больницы. Маршрут является городским и будет обеспечен автобусами среднего класса. Интервал движения транспорта составит десять-20 минут.

Планируют, что в общей сложности в часы пик по маршрутам №47 и №98 будет работать 11 автобусов. Это позволит сократить интервалы движения транспорта и повысить мобильность населения.

Напомним, сейчас в этом направлении курсируют восемь транспортных средств по трем маршрутам: №4 «Центральный рынок – ТЦ «Метро», №247 «ТЦ «Метро» – улица Фестивальная – Областная больница – улица Комарова» и №98 «улица Комарова – улица Светлая– ТЦ «Метро».