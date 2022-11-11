В Курской области откроют «горячую линию» по услугам такси

Консультация пройдет в рабочие дни с 10:00 до 17:00 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека организует в Курской области Всероссийскую тематическую "горячую линию" по услугам такси и каршеринга. Воспользоваться ей куряне смогут с 14 по 25 ноября.

В областной администрации рассказывают, специалисты регионального Управления Роспотребнадзора ответят на вопросы граждан и предпринимателей, связанные с безопасностью услуг такси и каршеринга, правами потребителей при заказе транспортных услуг и деятельностью агрегаторов такси.

Консультация пройдет в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по телефонам: 8-(4712) 58-71-86, 54-59-47. Кроме того, в круглосуточном режиме работает телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.