В Курской области студенты-волонтеры помогут ученикам приграничных школ сдать ОГЭ

Бесплатные консультации получат девятиклассники, которые сдают русский язык и математику Фото: Архив "КП"

Ученики приграничных школ Курской области смогут получить бесплатную консультацию при подготовке к ОГЭ. Индивидуальные занятия предоставят девятиклассникам, у которых есть риск усвоения материала в неполном объеме. Помогать школьникам хорошо подготовиться к сдаче экзамена будут студенты-волонтеры

В областной администрации сообщают, что все добровольцы, участвующие в проекте, пройдут отбор для допуска в качестве консультантов по выбранным предметам. Только после успешного прохождения всех этапов предварительного отбора они приступят к работе с детьми. На данный момент для волонтеров уже провели тестирования по русскому языку и математике.