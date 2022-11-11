В Курской области завершились поиски пропавшего 15-летнего подростка

Где был подросток все это время - не сообщают Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 11 ноября, развернулись масштабные поиски пропавшего 15-летнего Алексея Мельникова. Сообщение об исчезновении поступило в Курский межрайонный следственный отдел 10 ноября. Выяснилось, что примерно в шесть часов вечера мальчик через окно покинул школу-интернат, расположенную на улице Степной в деревне Цветово Курского района.

Юного курянина искали сотрудники СУ СК России по Курской области, УМВД России по Курской области, Росгвардии, ГУ МЧС России по Курской области, волонтеры общественного поискового от ряда «Лиза Алерт» и добровольцы.

И вот волонтеры отряда «Лиза Алерт» сообщили, что мальчика нашли, он жив. Где был подросток все это время, пока не сообщают.