12 ноября в Курскую область придут дожди

Синоптики сообщают о неблагоприятных метеорологических явлениях Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По прогнозу Курского Гидрометцентра с 21:00 11 ноября до девяти вечера 12 ноября в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь.

Ветер западной четверти 8-13 метров в секунду, днем местами порывы 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 2 - 7°, днем – 6 -11°.

Региональное ГУ МЧС просит курян соблюдать правила безопасности при неблагоприятной погоде, чтобы избежать несчастных случаев.

Главное управление напоминает, в случае беды – звонить по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования.