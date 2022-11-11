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НовостиОбщество11 ноября 2022 10:53

12 ноября в Курскую область придут дожди

Ожидается до 11 градусов тепла
Кристина ГОРБАТЕНКО
Синоптики сообщают о неблагоприятных метеорологических явлениях

Синоптики сообщают о неблагоприятных метеорологических явлениях

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По прогнозу Курского Гидрометцентра с 21:00 11 ноября до девяти вечера 12 ноября в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь.

Ветер западной четверти 8-13 метров в секунду, днем местами порывы 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 2 - 7°, днем – 6 -11°.

Региональное ГУ МЧС просит курян соблюдать правила безопасности при неблагоприятной погоде, чтобы избежать несчастных случаев.

Главное управление напоминает, в случае беды – звонить по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования.