В Курской области ищут пропавшего 15-летнего подростка

Пропавшего парня активно ищут полиция и добровольцы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение об исчезновении 15-летнего Алексея Мельникова поступило в Курский межрайонный следственный отдел 10 ноября. Выяснилось, что примерно в шесть часов вечера мальчик через окно покинул школу-интернат, расположенную на улице Степной в деревне Цветово Курского района. Где подросток находится сейчас – до сих пор неизвестно.

На вид пропавшему парню 15-16 лет, рост 164 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. Алексей был одет в серую куртку с красной полосой на груди, в красную толстовку, черные спортивные брюки и черные кроссовки.

Сейчас мальчика активно ищут сотрудники СУ СК России по Курской области, УМВД России по Курской области, Росгвардии, ГУ МЧС России по Курской области, волонтеры общественного поискового от ряда «Лиза Алерт» и добровольцы. По данным волонтеров, подросток может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просьба позвонить по номерам телефона: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ), 112.