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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 8:23

52-летняя курянка задушила своего знакомого капроновыми колготками

Убийство произошло в результате ссоры
Кристина ГОРБАТЕНКО
Завершено расследование уголовного дела

Завершено расследование уголовного дела

Фото: Архив "КП"

Сеймский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 52-летней жительницы Курска в убийстве.

В региональном СУ СК рассказывают, 10 сентября курянка была в одной из квартир дома, расположенного на улице Республиканской в Курске. Там из-за личной неприязни она поссорилась со своим знакомым. В ходе конфликта женщина взяла капроновые колготки и задушила ими мужчину.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены для судебного рассмотрения.