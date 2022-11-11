52-летняя курянка задушила своего знакомого капроновыми колготками

Завершено расследование уголовного дела Фото: Архив "КП"

Сеймский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 52-летней жительницы Курска в убийстве.

В региональном СУ СК рассказывают, 10 сентября курянка была в одной из квартир дома, расположенного на улице Республиканской в Курске. Там из-за личной неприязни она поссорилась со своим знакомым. В ходе конфликта женщина взяла капроновые колготки и задушила ими мужчину.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены для судебного рассмотрения.